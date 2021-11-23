货币政策因素使亚股受压 海指周二也小跌0.3％

（早报讯）市场预期美国央行将加速收紧货币政策以遏制通货膨胀及美国股市昨日应声回跌，加上欧洲疫情升温的担忧，影响亚太股市今天（11月23日星期二）多数表现疲弱。反映新加坡蓝筹股走势的海峡时报指数跌9.55点或0.3％，闭市报3227.53点。

较早闭市的悉尼股市上涨0.69％，上海股市微升0.20％，深圳、首尔和香港下跌0.21、0.53％和1.20％。东京股市今天假期休市。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》访问时表示，本地市场情绪保持疲弱，正如亚洲各地市场那样，对美国联邦储备局主席鲍威尔再度获得提名作出反应。预期鲍威尔将加速收紧美国货币政策，以遏制正在上升的通货膨胀率。

他指出，新加坡10月份通货膨胀率升至今年来最高。市场情绪进一步因欧洲疫情升温而受影响。

本地股市今天整体交易量增至18亿8000万股，交易总值增至约9亿8700万元。上升股191只，下跌股262只。20只海指成份股下跌，6只上涨，其余持平。

星展集团控股（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）的股价今天各跌0.43％、0.42％和0.40％，闭市报32.39元、11.76元和27.60元。

吉宝企业（Keppel Corp）今天股价跌0.93％，闭市报5.34元。吉宝企业昨日透露，集团旗下吉宝海事子公司吉宝远东，取得一家可再生能源公司总值约1亿1000万元的合同，建造两座海上变电站。该变电站预计2024年竣工，并用于海上风电场。

美德向邦医疗国际（Medtecs International）今天股价跌1.67％，闭市报0.295元。一周前发布盈利预警的美德向邦昨天发布业务报告指出，由于转向较低利润的代工产品，以及销售和分销成本上扬，集团首九个月净利大跌77.2％至1926万美元（2623万新元），营收猛跌59.8％至1亿1535万美元。

杰纬特科技（Grand Venture Technology）今天股价涨0.76％，闭市报1.33元。该公司今天午后透露，公司股票将在11月30日从凯利板转到主板挂牌。

翱兰国际（Olam International）今天股价涨1.73％，闭市报1.76元。银河—联昌证券公司一份研究报告指出，在下个月海峡时报指数的季度检讨后，翱兰国际可能取代康福德高集团（ComfortDelGro），成为海指成份股。

康福德高集团今天股价跌1.32％，闭市报1.50元。