图书馆12月1日起只许完成疫苗接种者进入

（早报讯）从12月1日起，国家图书馆管理局属下的27个公共图书馆、国家图书馆以及国家档案馆，只允许已完成冠病疫苗接种者进入。另外，实体活动也将放宽人数限制，不过当局还是会继续限制周末的访客逗留时间。

根据图管局今天（11月23日）发布的文告，因健康理由不能接种的公众以及12岁及以下的孩童，将与冠病康复者一样，不受差异化措施限制。

未接种者目前可通过接受活动前检测（PET），凭阴性结果进入实施差异化措施的场所。不过，从明年1月1日起，选择不接种冠病疫苗者也无法再凭活动前的检测结果进入图书馆和档案馆。

一些独栋图书馆和区域图书馆的还书处（bookdrop）和预留储书柜（reservation lockers）设在图书馆外，无须进入图书馆也能够使用，因此未接种者还是可以到这些还书处归还书本，或从预留储书柜领取预留的书籍。

另外，随着安全管理措施进一步放宽，图管局所举办的实体活动也将放宽人数限制，其中包括年长者和儿童项目、流动图书馆茉莉（MOLLY），以及展览和旧福特车厂的导览活动。公众可浏览go.gov.sg/golibrary查询最新消息。

当局还会继续限制周末的访客逗留时间，以管理人流。访客只能在区域图书馆、国家图书馆、国家图书馆五楼读书室，以及国家档案馆逗留最多三个小时；其他公共图书馆最多两个小时；旧福特车厂则只限一个小时。

公众周末到访前须上网go.gov.sg/library-visit-booking预约时段，每个时段最多能让五人预约。访客到访前也可通过图管局网站或应用，实时查询图书馆和档案馆中的人群拥挤程度。

此外，位于国家档案馆三楼、亚洲电影资料馆（Asian Film Archive）的奥登剧场所允许的观众人数将维持在66人。