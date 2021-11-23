淡马锡债券规模从3亿5000万元 扩大至5亿元

（早报讯）淡马锡控股（Temasek Holdings）发行的五年期新元债券获得投资者热烈反应，它决定将债券规模从3亿5000万元增加至5亿元。

淡马锡控股昨天发文告说，它收到的机构投资者、合格投资者及其他特定投资者的申购额共15亿4200万元，相当于最终配售规模的6.2倍认购率。

淡马锡是在11月15日宣布发售这批2026年到期的T2026-S$淡马锡债券，发行总额为3亿5000万元，每年利率为1.8％，其中有最多1亿元供公众认购，其余2亿5000万元将配售给机构投资者、合格投资者及其他特定投资者。

在扩大债券规模后，配售给机构和合格投资者等的债券规模保持在2亿5000万元，供散户投资者认购的则增至2亿5000万元。

淡马锡控股收到散户的1万9162份合格申请，申购额总共6亿4900万元，认购率相当于最终公开发售规模的2.6倍。

44％申请者的申购额为1万3000元或以下，他们获分配全额。另外，超过一半债券是分配给所有申请少于5万元的合格申购者，占76%。

这批债券会在本周四早上9时开始在新加坡交易所交易。

这是淡马锡自2018年以来第二次发行零售债券。它第一次发行的五年期新元债券2023年到期，每年利率是2.7％。