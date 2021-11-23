维京海事海洋原大股东每股1分卖掉股权仍高过成本

（早报讯）8月间刚获准复牌的凯利板公司维京海事海洋（Viking Offshore & Marine）日前宣告易主，而且掌控权是以远低于股票闭市价的价格交易，结果引来新交所询问。

维京海事海洋今天（11月23日星期二）答复新交所询问表示，Blue Ocean Capital Partners公司（简称Blue Ocean）和黄耀聪（译音，Ng Yeau Chong）以每股1分的价格卖掉所持股权（合共87％），是鉴于个人情况和认为时机适当，而卖掉那些股权。

该公司说，根据他们告知，他们是收到有兴趣的买家的献议，每股1分的交易价是双方谈商后你情我愿的情况下达成，谈商是在11月5日左右开始。据公司了解，他们的考虑是，卖价高于公司在9月底时的0.48分的每股净资产值，而且他们买进这批股权的成本低于每股1分。

新交所询问时指出，黄耀聪是公司执行董事兼总裁，Blue Ocean是黄耀聪的太太的堂表亲Daniel Lin Wei拥有的公司。此外，公司刚在8月23日完成重组后复牌。在今年7月，公司私下售股给Blue Ocean和黄耀聪，筹得300万元用于偿还债主。

维京海事海洋上周四（11月18日）价量齐飙，股价飙升18.42％，闭市报8.6分，交易量高达4亿7800万股，全场最活跃。它上周四闭市后宣布，五名投资者联合向大股东Blue Ocean以及黄耀聪买下4亿7794万股股权或87％股权，每股买价为1分（比上周三的7.6分闭市价低86.84％）；五名投资者也联合以1分的价格，按规定向其余股东提出无条件全面收购献议。

维京海事海洋今天股价涨7.143％，闭市报7.5分，交易量不到11万6000股。