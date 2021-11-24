我国经济料今年增长约7％ 明年放缓至3％到5％

（早报讯）我国各领域复苏步伐不一，以及全球增长仍充满不确定性，我国经济明年增长预计放缓至3％到5％，今年则增长约7％。

贸工部今天（11月24日）公布第三季新加坡经济调查报告时缩小今年的经济增长预测范围，从之前预测的6％至7％，改至约7％。

贸工部指出，防疫和旅游限制将继续冲击航空和旅游相关领域如餐饮和零售业。尽管大部分先进经济的经济预计明年放缓，但依旧比疫情前的表现好。相比之下，东南亚经济增速明年预计更快，主要是本区域有更多经济活动复苏。与此同时，供应链瓶颈和中断将继续在短期内影响工业产值。

至于今年表现，全球经济表现大致上符合预期。先进经济取得高冠病疫苗接种率，并且施打追加剂，这让大部分限制措施得以解除。

新加坡方面，今年第三季经济增长7.1％，优于初步预估的增长6.5％。这使得我国今年首三个季度增长了7.7％。

经季节性调整后，第三季经济环比扩张1.3％，扭转第二季的萎缩1.4％。

在各领域中，建筑业的的增长最大，第三季扩张66.3％，但增幅低于第二季的117.5％。该季度取得强劲增长主要是去年病毒阻断期结束后建筑活动复苏缓慢，促使去年的比较基础低。

制造业增长放缓，从17.9％减至7.2％。批发及零售贸易业增长5.9％，比前一个季度的3.4％高。资讯和通信业维持增速，扩张10.4％，金融和保险业则扩张9％，稍微低于之前的9.8％。房地产业增长16.8％，增速比之前的26.3％缓慢。专业服务领域增长从10.8％放缓至4.4％。

零售贸易业微增0.7％，显著低于前一个季度的51.1％。交通与储存业增长从20.1％放缓至8.2％。住宿和饮食服务业分别萎缩4.1％和4.2％。