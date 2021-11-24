（早报讯）美国隔夜股市各有涨跌，道琼斯工商指数和标普500各涨0.55%和0.17％，纳斯达克指数跌0.50%。

市场预期美国央行将加速收紧货币政策，加上欧洲疫情升温的担忧，致使亚太股市昨日表现疲弱，新加坡海峡时报指数也跌9.55点或0.3％，闭市报3227.53点。

今日（11月24日）可关注股票：

1. 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）的私下配售获得超额认购。每个新单位私下配售的发售价为1.88元，优先献售的发售价为每单位1.84元。

信托将私下配售2亿1277万个新单位，优先献售1亿5911万个新单位。优先献售的部分，每持有1000个现有单位，可认购37个新单位。信托将通过私下配售集资大约4亿元，及通过优先献售集资2亿9280万元。

信托要求恢复交易。

2. 星狮地产（Frasers Property）间接子公司Frasers Property Investments (Vietnam) 2和Tran Thai Lands Company达成的收购协议，由于无法在有效日期截止前满足先决条件，双方同意终止协议。Tran Thai已于11月23日全额退还FPIV2根据协议支付与收购有关的所有款项以及费用。

FPIV2原本有意向Tran Thai收购Phu An Dien Real Estate Joint Stock Company的75%股权。星狮地产认为，该协议的终止预计不会对本财政年度的净有形资产值或每股盈利产生重大影响。

3. Eneco能源指出，子公司PT Hexindo Gemilang Jaya与Jadestone Energy (Lemang)已达成和解与转让协议。假设和解协议的先决条件在今年12月31日或之前得到满足，集团预计将出现大约304万元的减值亏损。

4. AGV集团要求停牌，立即生效。集团披露，由于贷款人认为公司违反协议，因此不愿履行已达成的私下配售协议，并要求取消私下配售。有鉴于此，董事会要求管理层重新提出一份未来12个月的现金流预测，以确定未来12个月的现金缺口。经过确定，公司要求控股股东蔡伟奇（音译Chua Wei Kee）提供早先承诺的财务支持。然而，蔡伟奇于11月19日明确表示，不会为四个月的现金缺口提供全部资金，他只愿意提供现金缺口的25%。

基于此，董事会认为，集团正常运营将出现重大不确定性。公司的股票自11月19日起暂停交易。直到情况得到解决，董事会不打算要求恢复交易，并将要求自愿停牌。

与此同时，集团接到10名股东的来信，要求召开特别股东大会，提议罢免董事会部分董事，并委任更多董事。