公众明年1月又可领取淡马锡基金会派发的免费口罩

（早报讯）公众明年1月又可领取淡马锡基金会免费分发的口罩。

淡马锡基金会昨天（11月23日）在面簿和Instagram发贴文透露，公众可从明年1月10日至23日到自动口罩派发机领取口罩。

这已是该基金会第六次派发免费口罩，将在明年1月分享更多详情。

基金会最近一次的口罩派发活动是在今年8月26日至9月26日，当时公众须到全岛各地的130个领取地点，包括凯德商场和指定超市，并且出示新能源账单来以领取免费的盒装N95和手术口罩。当时有近113万户家庭领取了口罩。

今年3月的免费口罩分发活动则是通过设置在800多个地点的自动派发机，公众到民众俱乐部和居民委员会中心等地方领取可重复使用的抗菌口罩。

截至今早8时40分，宣布口罩分发活动的面簿贴文吸引超过400个点赞，大多网民对淡马锡基金会表示感谢，也有网民幽默留言，感谢基金会提醒大家：“我们离无须戴口罩的日子还很远。”