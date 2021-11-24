65％升上普通源流小六会考生 中学可读更高级别科目

（早报讯）2021年小六会考成绩今天（11月24日）放榜，在新的积分等级制下，升上中学普通源流的考生当中，约有65％能修读更高一级源流水平的部分科目，比率比往年高。

教育部与新加坡考试与评鉴局在今天发布的联合文告中指出，去年符合这一条件的学生比率为47％。人数比例的提升，是因为积分等级制（AL）下的科目编班制（SBB）合格标准有了变化。

根据教育部公布的科目编班制合格标准，积分等级制下，即使被编入普通学术源流（N(A)），学生只要在小六会考的普通水平（Standard Level）科目获AL5或更好的成绩，就能修读这个科目的快捷源流课程。

被编入普通工艺源流（N(T)）的学生如果在普通水平科目考获AL6或更好的成绩，或是在基础水平（Foundation Level）的科目考获A，也能以普通学术源流水平修读该科目。基础水平是针对学习能力较弱的学生。

今年3万9119名小六会考学生中，有18.9％被编入普通学术源流，有11.1％被编入普通工艺源流。

中学科目编班计划自2014年试行，让普通源流学生从中一起就根据个人强项修读程度较高的科目。教育部表示，在科目编班制下学习的学生在全国性考试中的表现，以及教师实际的教学经验与反馈，都使当局有信心鼓励更多普通学术或普通工艺源流学生选读更高水平的科目。

从明年起，有59所中学将实行科目编班制。全国中学将在2024年全面推行科目编班。