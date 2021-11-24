会考前父母染病 小六生克服压力坚强应考

（早报讯）今年小六会考开始的两天前，卢业峻（12岁）得知母亲继父亲之后也感染冠病，全家必须居家隔离。突如其来的消息，令他恐慌地哭了出来。

从小一至小六，就读公教中学（附小）的卢业峻每逢考试，必定有母亲在旁督导，陪他一起复习。

“偏偏在小六会考的时候，她不能在旁督促。我向来依赖妈妈指导我复习。我当时反复想：该怎么办？如何去应考？”

但卢业峻赶紧收拾情绪，沉着应对。当他的聚合酶链式反应（PCR）检测呈阴，证实可应考后，他每天为自己进行快速抗原检测（ART）。除了为会考冲刺，他也代替母亲每天叫醒10岁妹妹上居家学习课，督促她做功课，还为她准备早餐，俨然一副“小管家”模样。

父母当时在不同房间里隔离，只能以电话和视讯与家人沟通。家中虽有帮佣，卢业峻坚持自己照顾妹妹。

“妹妹最初知道父母都得冠病，也害怕得哭了。我安慰她之余，自己也振作起来……经历这些事，我变得更独立，学会应对之前从来不需要面对的事。”

卢业峻的母亲颜辉雯（40岁，教师）坦言，儿子的表现让她很欣慰又惊喜。她和当土木工程师的丈夫同时染疫，原以为颇倒霉，但现在觉得不是坏事。“我看到孩子们都很懂事，尤其儿子变得更成熟稳重。”

颜辉雯笑称自己是“另类虎妈”，但她主要抓孩子的品行，并非成绩。“我注重他们培养良好习惯。我陪伴子女复习，是要强调努力读书是他们的本分。”

“我近来开始逐渐放手。但小六会考是儿子至今最重要的考试，我也不想完全放手，担心他会不知所措。人算不如天算，这次我不想放手，也必须放手。”

她现在有信心让儿子更独立地应对未来挑战。“这次我看到他在困难面前，展现出勇气和韧性，以及永不言弃的精神。”

PCR检测结果考试前一晚出炉 应考心情如坐过山车

卢业峻的PCR检测结果在考第一个试卷的前一天傍晚才出炉，证实自己没有染病，刚好来得及应考，全家心情犹如坐过山车。

颜辉雯说，丈夫在9月27日确诊，隔天自己也确诊，她立即通知学校。

“考虑到儿子会有很大压力，我询问儿子是否应赴考场。级任教师和其他科目教师商议后，同意只要他检测呈阴，就可以去考试，不要放弃。”

校方与卫生部协调，安排拭子检测员28日当天上门为卢业峻进行拭子采样。

“但检测员无法保证检测结果隔天能出炉。幸好，29日傍晚6时收到消息，证实儿子没有染病。我赶紧通知学校，刚好来得及，让儿子顺利在隔天考英文试卷。整个过程让我们心惊胆跳。”

幸好，卢业峻和妹妹及帮佣都没有感染冠病。

颜辉雯说，儿子应考期间不仅面对考试压力，也面对巨大心理压力。“他经历很大的情绪波动，会考未必能考得很好。但我已告诉他，不管考得怎么样，他是我心目中的战士。最重要是全家健康平安。”