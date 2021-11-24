世乒赛：我国四将晋级第二圈 中美混双组合胜出

（早报讯）由国际乒乓总会举办的2021年世界乒乓球锦标赛今天凌晨（11月24日）在美国休斯敦拉开战幕，我国五将首日赛项捷报频传，魏睿宣、林叶、冯天薇晋级女单第二轮，冯耀恩晋级男单第二轮。王歆茹一轮游。

20岁的魏睿宣首轮遇到乌克兰选手索罗米亚，两人苦战七局，最终魏睿宣以4比3淘汰对手，惊险晋级。七局的比分分别为9比11、5比11、12比10、11比9、11比8、5比11和11比5。下一轮，魏睿宣将面对来自泰国的选手素塔西妮的挑战。

林叶与泰国选手欧拉万（Orawan Paranang）苦战七局，最终以4比3险胜。七局比分为9比11、10比12、11比6、11比9、11比7、6比11和11比5。她在赛后受访时说：“这场打的还是挺艰难的，先是0比2落后，然后又以4比3赢下了比赛。对方的实力确实挺不错的。但到最后自己能拼下来、扛下来，感觉还是挺好的。”

冯天薇则是凭借种子球员的身份直接晋级第二轮，她将在明天与中华台北选手李煜君（音译）交手。

我国另一名选手王歆茹首轮1比4不敌中华台北选手刘昱昕（Liu Hsing-Yin），无缘晋级。五局比分分别为6比11、14比16、12比14、11比8和9比11。

男单方面，代表我国出战的唯一男单选手冯耀恩首轮面对意大利26岁选手莱昂纳多·穆蒂，并以4比1轻松晋级。五局比分分别为11比8、11比9、8比11、11比4和11比6。

除了参加男女单打赛项外，我国今天也进行了混双和女双赛事。冯耀恩/林叶组合在混双项目中以3比2击败了埃及组合，成功晋级。五局比分分别为8比11、11比8、11比8、9比11和11比7。他们将在明天的32强赛事中迎战土耳其组合。

魏睿萱/王歆茹组合在女双首轮比赛中遇到来自印度的组合的挑战，截至截稿时间，双方比赛尚未展开。

美国休斯顿世乒赛将于本地时间11月24日至30日举行，公众可上新电信mio Sports 2（CH112）观看比赛。

中美球员搭档出战世乒赛混双

今年恰逢中美乒乓外交50周年之际，又遇到世乒赛正好在休斯顿举行，中美两国世乒赛前决定在混双项目联合组队参赛，中国男单林高远与美国女队一号主将张安搭档，中国女单王曼昱则同美国男队的卡纳克配对，两个组合今早均以3比0淘汰对手。

王曼昱/卡纳克组合以11比6、19比17和11比7淘汰俄罗斯的斯多伦科/泰拉科娃，顺利闯过首轮比赛。林高远/张安组合以11比6、11比9和11比7淘汰葡萄牙的阿波罗尼亚/邵杰妮，同样晋级第二轮。