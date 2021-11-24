居家康复计划流程稳定 武装部队交回给卫生部管理

（早报讯）随着居家康复计划的流程逐步改善且稳定，新加坡武装部队和其他机构人员将把计划交回给卫生部管理。

国防部长黄永宏医生今早（11月24日）发表面簿贴文说，政府自今年9月推出居家康复计划，武装部队及其他机构的工作人员被指派管理计划，都表现得很好。他们除了成功简化了流程、在计划中纳入数码解决方案，也确保不同群体感染冠状病毒后，能得到适当的护理。

“如今居家康复计划已稳定，也是时候把计划交回给卫生部。武装部队将有一组顾问留下，确保交接顺利。”

黄永宏也感谢军人们在国家有需要时挺身而出，让病患能安全在家中养病，避免医疗体系不胜负荷。

武装部队自9月29日以来已调派了超过450名人员参与居家康复计划，包括接热线的居家康复伙伴。其他机构如新加坡政府科技局（GovTech）、公共服务署、护联中心属下关爱乐龄办事处（Silver Generation Office），以及人民协会也提供支援。