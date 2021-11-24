首批AL制小六会考生领成绩 68.4％升上快捷源流

（早报讯）首批在新积分等级制下参加小六会考的学生今天（11月24日）领取成绩单，68.4％考生能升上快捷源流，比上一届的66.3％多。

根据教育部的文告，今年共有3万9119名学生参加小学离校考试（PSLE），当中有98.4％可以升上中学。升学率连续第六年维持在98. 4％。

其中，68.4％考生可以升上快捷源流；被编入普通（学术）源流和普通（工艺）源流的学生分别占18.9％和11.1％。无法升上中学的学生可留级重考，或到北烁学校或圣升明径学校升学。

去年，被编入快捷源流的学生占66.3％，普通（学术）源流和普通（工艺）源流的学生分别占21.2％和11％。

在小六会考沿用近五十年的T值总积分（T-score）今年走入历史，本届会考改以“八级”的积分等级(简称AL)制，旨在评估学生自身学习表现。考生每科的积分等级介于AL1至AL8，AL1最优秀。四个科目的积分等级加起来等于考生的总成绩，介于4分至32分。

教育部指出，今年考生的成绩与上一届在T值总积分制下应考的学生相比，表现大致相同，能升上个别源流的学生比率相近。

碰上冠病疫情，今年的考生当中有1070人因冠病相关原因，无法应考至少一份试卷，包括听力等试卷，获得当局特殊考量，占总人数的2.7％。

让考生选择中学的中一互联网系统（S1-IS）从今天（11月24日）上午11时30分起开放，至11月30日下午3时。教育部今年4月公布各所中学的截分点与收生成绩范围，供学生与家长参考。这是根据2020年小六会考考生的成绩和中学选择模拟得出的参考指标。

教育部建议家长，除了截分点，在选校时应考虑孩子的兴趣和强项，学校的专长项目、校风、与住家的距离等多个因素，来选择适合孩子的中学。

中学分配结果将在12月22日至24日期间公布，家长可通过手机简讯或S1-IS系统网站得知分配结果，也可到孩子所属小学查询所分配到的学校。

鉴于疫情，学生在收到中学分配结果后，无须到所分配的中学报到。学生应参考各自中学的网站，获取购买书籍和校服等更多信息。如果学生有合理原因无法在开学第一天报到，应联络学校确保学额。