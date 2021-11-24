法令检委会咨询结果 八成公众支持立法豁免食物捐赠者承担法律责任

（早报讯）许多餐饮业者乐意将卖剩的食物捐给慈善团体，减少食物浪费的同时也能帮助有需要的家庭，但却因为担心若捐赠的食物导致食物中毒会被民事或刑事法律追责，宁愿丢掉仍可食用的食物也不敢捐出去。

义顺集选区议员黄国光将向国会提呈个别议员法案（Private Member's Bill），要求政府考虑立法，保护那些把卖剩食物捐给慈善团体的餐饮企业，若捐赠时食物质量良好，就可豁免民事或刑事法律责任。他希望这能够鼓励更多餐饮业者捐赠剩余食物，减少食物浪费并且帮助有需者。

黄国光去年9月组织一个立法检讨委员会，由非政府组织、社会企业、基层领袖，以及国会议员，三巴旺集选区议员傅丽珊、马西岭—油池集选区议员苏慧敏和荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉组成。

去年10月至今年2月，委员会与多名利益相关者针对这个课题展开咨询，其中包括餐馆、酒店、社会企业、食品制造商、分销商、批发商、物流公司、超市、食品商、面包店和非政府组织。

委员会在今年7月30日至9月12日展开线上公共咨询，334名公众完成调查问卷。

委员会今早（11月24日）公布的调查结果显示，99%受访者认为我国面临食物浪费的问题。

另外，若捐赠者遵守食品安全和卫生法律、并没有不诚实，且食物在捐赠的时候还可安全食用，分别有83%和81%的受访者同意，捐赠者无须承担民事法律责任以及刑事法律责任。

黄国光说：“这个立法非常重要，是我们根除食物浪费和饥饿问题的关键。公众的大力支持也至关重要，我们将继续与公众合作，以提高人们对这个课题所需的意识。”

黄国光今早（11月24日）接受媒体访问时指出，委员会与政府机构的磋商还在进行中，委员会也在计划进行第二轮公共咨询，希望能在明年把法案提呈给国会。

黄国光指出，一些餐饮业者也提议为处理食品捐赠的慈善机构设立认证机制，在免除民事或刑事法律责任的同时，希望慈善机构清楚如何处理业者所捐赠的食物，确保食物在转发给受益人前不会被污染。他说，这能够为捐赠食物的餐饮业者提供一些额外的保障。