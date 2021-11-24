保安员坐引擎盖 女德士司机继续驾向前 罚3000元

女德士司机与保安人员发生误会，见保安人员坐在德士引擎盖上，还故意慢慢往前驶，导致保安人员右膝盖受轻伤。女德士司机在认罪后，被判罚款3000元。

被告是44岁的吴艾芬（译音），案发时是名德士司机，她面对一项鲁莽行为危害他人安全的控状。

据案情显示，被告在去年6月16日傍晚5时50分至6时间，将德士开到莱佛士码头一号大厦（One Raffles Quay）的载客点（pick-up point）。

一名保安人员以为被告插队，便站在德士前，示意被告把德士开走。

不过被告认为自己没有插队，坚持不肯离开，她见前方德士载了乘客离开后，打算往前驶。保安人员见状，便跟着被告的德士，继续站在德士前方，还将手放在德士引擎盖上。

被告见保安人员不肯罢休，于是慢慢往前驶约10秒钟，保安人员也不肯让步，直接坐在擎盖上约10秒钟，直到德士与他的双脚有接触后，才闪到一边去。

被告在停好德士后，下车质问保安人员，她在乘客搭上德士后才离开。

保安人员事后到陈笃生医院接受治疗，他右膝盖受轻伤，拿了3天病假。

被告原本不认罪，但在案件开审前约一个月改变主意。控方在陈词时表示，被告虽然与保安人员有误会，但她身为一名德士司机，在开车时更应该谨慎。

律师代被告求情时说，被告没有插队，也给予保安人员以及对方雇主共520元赔偿。律师也说被告需要开德士赚钱糊口，希望法官判她罚款就好。