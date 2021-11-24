新马11月29日开通陆路疫苗接种者旅游走廊

（早报讯）期待已久的新马陆路疫苗接种者旅游走廊敲定下个星期一与航空同步开放。初期阶段每天只允许约3000名公民、永久居民和长期证件持有者越过长堤，预计不久后会扩大至一般旅游。

陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）开通后，旅客只能乘搭短程巴士往返两地。两国之后会探讨允许旅客开车或乘搭KTM火车。

总理公署今午（11月24日）发文告说，两国会逐步安全开通陆路VTL，初期阶段只允许已完成接种冠病疫苗的公民、永久居民和长期证件持有者通过这项计划入境。这能优先让在两地工作的人民与家人团聚。

有意通过VTL入境我国的长期证件持有者须最少三天前申请疫苗接种者通行证（VTP）。我国公民和永久居民，以及12岁以下孩童则不必VTP，但孩童须由符合VTL入境条件的旅客陪同。

旅客出发前须接受聚合酶链式反应（PCR）或检测或抗原快速检测（ART）。入境马国后须接受ART，入境我国者则没有这项规定。

李显龙总理指出，马来西亚是新加坡最亲的近邻，两国之间也共享深厚且温暖的关系。“在冠病疫情影响到我们的跨境活动前，新柔长堤是全球最繁忙的陆路关卡之一。开通陆路VTL，我们的人民和经济就能重新连接起来，并进一步加强我们的双边关系。”

贸工部长颜金勇则说，由于巴士车票有限，一些公众初期可能无法买到车票。“我们会与马国合作，在接下来几个星期将VTL安排扩大至更多旅客。”