通过新马陆路VTL入境我国 三天前须填妥健康声明

（早报讯）所有欲通过新马陆路疫苗接种者旅游走廊计划，乘坐指定短程巴士入境我国的本地公民、永久居民及长期证件持有者，在入境三天前都要先上网填妥健康声明。

移民与关卡局提醒，以往俗称“白卡”的入境卡自去年3月27日起已停止使用，所有入境者改为上网申报，网址为https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/，或可下载“SG Arrival Card”手机应用，填写及提交电子入境卡。

电子入境卡服务免费，移民与关卡局并没有授权任何服务供应商协助入境者呈报入境卡（健康声明）。以往仅有入境新加坡的短期旅客才须要填写白卡，但基于防疫需要，目前所有入境者包括本国公民，都必须填妥入境卡并呈报健康状况，如没有发烧等症状，同时满足所有入境条件包括完成疫苗接种等，方可入境。

移民与关卡局也提醒，没有在事前填妥电子入境卡，可能导致通关延误。所有公民、永久居民和长期证件持有者在填写表格时，须点击“居民”的选项，进入下一页填写健康与近期出游信息，以及个人资料和联系方式。

当局提醒公众，若在提交申报表后，健康状况或出游记录有任何变化，公众仍须在抵境前重新提交。作出虚假申报者可在传染病法令下被控。

当局曾透露，转换成电子入境卡之后，平均每年省下4800万张白卡。