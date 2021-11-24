新马VTL巴士票须网购 明早8点开卖

（早报讯）通过新马疫苗接种者陆路旅游走廊（VTL）前往马来西亚的指定短程巴士车票只能上网购买，明早（11月25日）8时开放售票。单程成人车票售价15元、儿童8元，由马国发车入境新加坡的单程车票价格则是成人20令吉、儿童10令吉。

根据初步安排，我国与马来西亚在本月29日启动陆路VTL计划后，每天将由两家巴士业者分别提供32趟往返两国的短程服务，预计每日乘客人数近3000人。每天巴士服务时间从上午7时30分至晚上9时30分，每隔30分钟发车。

由马国汉达英达巴士公司（Causeway Link）经营的CW2巴士会接载VTL旅客往返新山拉庆中央巴士总站和我国的奎因街巴士总站，本地业者星运旅游（Transtar）则会提供往返于兀兰巴士临时转换站和拉庆站的短程巴士服务。这两家业者的巴士已在23日率先试跑，演练载客往返长堤的流程。

当局提醒，通过陆路VTL入境者只能乘坐指定的短程巴士，以其他管道如自行驾车或步行通关者，都要遵守现有的边境管制政策，例如须履行七天的居家通知。

有意购票者可从明早8时起，登入两家巴士公司网站购票，网站分别https://www.causewaylink.com.my及https://transtar.travel。

有意往返新马两国的公民、永久居民及长期证件持有者，最迟须在出发三天前上网购票，最早可在出发前30天购票。

12岁以下未接种儿童可乘坐指定短程巴士，但须由一名已完成接种的成人陪同。当局提醒，在入境我国时，乘客须提早一小时抵达新山拉庆中央巴士总站，以检查所需文件，包括出示护照、车票、疫苗接种记录、VTP通行证（如有）、聚合酶链式反应（PCR）或抗原快速检测（ART）阴性结果及填妥电子入境卡。

欲知更多详情，可浏览https://safetravel.ica.gov.sg。