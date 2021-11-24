陈振声：双语能力作为身份认同根基比过去更重要

（早报讯）在因意识形态竞争和分歧而面临分化危险的世界，将双语能力作为建立身份认同的根基，比过去任何时候更重要。

教育部长陈振声今天（11月24日）在李光耀双语基金成立10周年纪念活动上，指出我国推动双语教育的重要。他说，世界因意识形态、文化或治理制度上的竞争和分歧而面临分化，因此新加坡更应发挥独到之处，弥合分歧，与世界不同地方、拥有不同观点的人建立联系。

随着中国、印度和东南亚在经济、政治和文化领域变得更强大，双语能力也将巩固新加坡人了解这些地区，与它们联系并发挥影响力的能力。

陈振声也说，在不同意识形态、观点和价值体系相互争鸣的世界里，我国的双语能力不只是对特定语文的认识，也为新加坡人提供一套界定身份认同的共享价值观和观点。

“否则，我们可能不知不觉被牵扯进世界其他地方发生的文化竞赛，或是受外部势力影响，诱使我们简单地在本地‘即插即用’，却没有好好了解我们自己的环境和需要。”

陈振声说，我国在推行双语方面的努力不止于鼓励和促进新加坡人学习和掌握作为工作语言的英语以及各自的母语，更是打造新加坡人特殊身份的承诺，让新加坡人能理解和弥合跨文化差异与相互竞争的观点和意识形态。

提及我国推行双语政策的初衷时，陈振声说，政府寻求以我国的多元根源为基础，汲取各项优势，为年轻的国家塑造具前瞻性的共同身份。因此，我国既以英语为所有人的共同语言，也通过双语政策保留丰富多元的文化遗产，塑造共同价值观和观点。

“比起许多其他社会，这可以说是较难走的道路。然而，无论是单语政策或缺乏共同语文的多语政策，都对我们无益。但我深信，我们的双语政策道路值得我们努力。”

李显龙总理也通过预录视频向基金表示祝贺。他说，新加坡的双语政策维持了超过半个世纪，取得良好成果。学习两种语文虽然不简单，但经过我国教育体系的新加坡人为自己付出努力而感到欣慰。走出国门的新加坡人也认同双语基础带来的好处。

李总理说，建国总理李光耀由衷相信，双语政策对新加坡的成功至关重要，每个孩童应及早开始双语学习，而李光耀双语基金将为促进学生对语文学习的热爱起到催化作用。

李光耀双语基金设立至今，共支持了近200个项目，拨款2700万元。基金支持的项目包括工作坊、表演、书籍和多媒体资源，惠及幼童和青少年。基金也与超过120个伙伴合作。

双语基金将继续支持开发适合使用者年龄、符合新加坡语境的资源。也是双语基金主席的陈振声说，除了支持内容创作，基金接下来也计划探讨和鼓励用户创造内容，并通过更多渠道让新一代教师、家长和学生接触到这些内容。