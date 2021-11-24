小说家谢裕民和马来歌手拉希玛·拉辛 获颁今年新加坡文化奖

（早报讯）本地华文小说家谢裕民（62岁）和马来歌手拉希玛·拉辛（Rahimah Rahim，66岁），今天（11月24日）获颁2021年度的新加坡文化奖；谢裕民也是《联合早报》副刊《文艺城》主编。文化奖是新加坡最高荣誉的艺术奖项，表彰艺术家的卓越成就和贡献。

由国家艺术理事会主办的文化奖今年迈入第42届，青年艺术奖也同时颁发。电影及剧集导演、编剧杨修华（36岁），卡纳提克音乐人赤特拉·珀妮玛·萨提斯（Chitra Poornima Sathish，35岁），戏剧工作者韩雪梅（34岁），舞蹈艺术工作者诺海扎德·亚当（Norhaizad Adam，34岁），创作型歌手和制作人林宇（33岁），环境艺术工作者、教育者戴诗苇（33岁），六人获青年艺术奖。

八位得奖者到总统府与哈莉玛总统会面交流，哈莉玛说：“我赞扬各位获奖者对其技艺做出贡献和承诺。文化奖和青年艺术奖欢庆艺术和创意的新高峰，这将激发艺术领域的未来可能性。今年的获奖者们探索新颖的艺术表达形式，作品将对社区产生持久影响。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉也认为，艺术是社会不可分割的一部分，在过去几十年里，艺术在建立新加坡的多元文化身份方面发挥了重要作用。

文化奖和青年艺术奖获得者分别获8万元和2万元奖金，用于他们的艺术发展和艺术创作项目。去年因疫情关系，在总统府举行的颁奖典礼取消，今年颁奖典礼恢复举办，去年的两位文化奖获得者以及四位青年艺术奖获得者本人或代表，也受邀出席，与哈莉玛总统会面，并领取去年的奖项。