新马两国每周检讨陆路疫苗接种者旅游走廊旅客人数

（早报讯）新加坡和马来西亚每周会检讨通过陆路疫苗接种者旅游走廊越过长堤的旅客人数。两国日后也会实行预约系统，要求私家车提前登记才能开车通关。

贸工部长颜金勇今午（11月24日）与马国国际贸易及工业部高级部长阿兹敏通关视频对话，探讨两国之间如果安全实行及扩大陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）。

新马两国将于下个星期一开通陆路VTL。初期阶段每天只允许最多2880名公民、永久居民和长期证件持有者通关。

颜金勇接受媒体访问时指出，他和阿兹敏已同意在两国公共卫生情况允许的情况下逐步扩大这项计划，包括开放一般旅游。

“我们每周会检讨是否能放宽人数限制……目前不可能回到疫情前每天有数万人越过长堤的情况，我们应该需要一点时间才能恢复这个情况。我们会继续观察两国疫情情况是否稳定，才能陆续为更多旅客开放。”

陆路VTL开通初期只允许旅客乘搭短程巴士出入境。颜金勇解释，这是因为巴士座位有限，旅客也须购票，相关当局更容易控制出入境人数。“下一步是探讨让新加坡人和马国人搭短程火车。巴士和火车座位有限，因此更容易管理。”

颜金勇也说，短期内不会允许公众开私家车越过长堤，就算日后开放让私家车通关，两国应该会实行预约或注册系统。“私家车有更多考量，我们不知道车里面有多少人，日后应该需要通过登记系统来有效控制人流量。”