（早报讯）美国隔夜股市普遍上扬。标普500和纳斯达克指数各上升0.23％和0.44%，道琼斯工商指数则持平作收。

投资者对美国联邦储备局主席鲍威尔可能连任采取观望态度，新加坡海峡时报指数昨天微跌0.38点或0.01％，闭市报3227.15点。

今日（11月25日）可关注股票：

1. 由于特定事件造成的拖延，新加坡报业控股（SPH）将在12月8日之后才举行协议会议，让股东针对吉宝企业（Keppel Corp）的收购献议进行表决。

2. 珍宝餐饮集团（Jumbo Group）2021财年净亏损扩大至1180万元，上财年净亏损820万元。全年营收下滑16.2％至8180万元。由于经营环境充满挑战，集团继续出现亏损，董事会不建议派发任何年终股息。公司将保留流动资金以支持营运资金需求及经过谨慎评估的投资和发展机会。

3. 目前停牌的餐饮集团Chaswood Resources和Techna-X Berhad及三名投资者签订条款书，以5亿美元（约6亿7857万新元）收购香港航天北斗新能源科技有限公司（HK Aerospace Beidou New Energy Technology）全部股权。这是一项反向收购（RTO）交易，仍需得到股东在特别股东大会投票通过。

4. 吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）的管理公司吉宝基础建设基金管理公司（Keppel Infrastructure Fund Management）将发售2亿元票据，每年票息率为3%，2026年到期。发行票据所产生的净收益将用于借款再融资、应付一般营运资金或资本开支需求，以及为收购或投资提供融资。

5. 贤能集团（LHN Limited）计划分拆旗下的物流业务，让LHN Logistics在新加坡交易所凯利板上市。

6. SMI Vantage正在采购3000台加密货币挖矿机，这些机器将在未来两个月内交付到新的地点。SMI Vantage将能够为机构和零售客户提供加密货币挖矿服务。