星运旅游往返新柔短程巴士票开卖 网站一度当机显示“售罄”

（早报讯）新马疫苗接种者陆路旅游走廊（VTL）往返新柔的短程巴士车票今早（11月25日）8时开卖，新加坡这边指定的巴士业者星运旅游（Transtar）的网站因出现故障，一度显示从下星期一（29日）起至12月底，未来30天的车票，在短短半小时被抢购一空。

记者今早走访星运旅游位于黄金坊的门市时，员工表示还有车票，只是系统出故障，让人以为已经售罄。

根据陆路VTL计划，有意往返新马两国的公民、永久居民及长期证件持有者，最迟须在出发三天前上网购票，最早可在出发前30天购票。

由于车票只能网购，不少人一早已上网准备在第一时间买票，相信同时间涌入网站的人数过多，网站一度出现缓慢情况。

欲购票者须提供名字、护照号码、手机号码、地址、性别、生日日期、疫苗接种记录等资料，且成功购票后不能退票或转让。

另一家提供往返新山拉庆中央巴士总站，和我国的奎因街巴士总站短程巴士服务的马国汉达英达巴士公司（Handal Indah Sdn. Bhd，也称Causeway Link），其网站同样出现拥挤情况。

记者从早上7时45分尝试登入，但截至9时仍处于排队状况，还未正式开售，系统告知前方尚有逾1500人等候购票。

由本地前往马国的单程成人车票售价15元、儿童8元，由马国发车入境新加坡的单程车票价格，则是成人20令吉、儿童10令吉。

根据初步安排，29日启动陆路VTL计划后，每天将由两家巴士业者分别提供32趟往返新柔的短程服务，预计每日乘客人数近3000人。每天巴士服务时间从上午7时30分至晚上8时15分。