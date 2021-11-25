卫生科学局正评估诺瓦瓦克斯（​Novavax）疫苗

（早报讯）美国制药公司诺瓦瓦克斯（Novavax）向卫生科学局提出申请，在流行病特别采用程序下临时授权使用其冠病疫苗。当局目前正在评估诺瓦瓦克斯所提交的相关数据，评估时间介于数个星期到数个月。

根据诺瓦瓦克斯发出的文告，公司已向卫生科学局提交两项疫苗第三阶段临床试验的相关数据，供当局进行评估。

其中一项名为PREVENT-19的临床试验结果显示，诺瓦瓦克斯疫苗对中度和严重疾病有百分之百的保护，疫苗的有效性达90.4%。共有3万名来自美国和墨西哥的参与者参加这项临床试验。

另一项有1万5000人参与的临床试验结果显示，疫苗对抗原病毒株的有效性达96.4%、对抗阿尔法毒株的有效性为86.3%，疫苗的整体有效性达到89.7%。

我国今年1月和诺瓦瓦克斯签署预购协定，购买这款采用重组蛋白技术的冠病疫苗，首批疫苗预计最迟在今年底运抵我国。

卫生科学局受询时说，诺瓦瓦克斯于星期一（11月22日）提交数据，申请在流行病特别采用程序下使用这款疫苗。

卫生科学局已对数据展开仔细和彻底的评估，以在批准使用诺瓦瓦克斯疫苗之前，确保这款疫苗在质量、安全和有效性方面符合标准。

卫生科学局说，评估所需的时间取决于数据的完整性，以及公司需要多长的时间来答复当局在监管评估过程中，可能出现的提问。

若数据完整并符合标准，评估所需的时间为数个星期；若数据不足、资料出现前后不一的情况，评估所需的时间可能长达数个月。

卫生科学局将会适时公布监管决定。