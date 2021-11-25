韩国疫情虽严峻 新加坡旅行社团将如期出发

（早报讯）韩国冠病疫情加剧，单日确诊病例破4000起，危重病例与死亡病例也创新高，当地政府正考虑随时启动应急计划。但本地多家旅行社说，前往韩国的旅行团将如期出发，目前未有顾客要求退团。

韩国中央防疫对策本部在昨日（11月24日）通报，过去24小时新增确诊病例4115起；危重患者也创最高纪录，达到586人；23日当天的死亡病例有34起，为单日最高值。韩国总理金富谦指出，由于防疫形势比预期严峻，尤其是首都圈地区，因此可能随时启动应急计划。

受访本地旅行社指出，正密切关注当地疫情局势，但目前韩国旅行团将如期进行。

欧美假期（EU Holidays）的下个韩国旅行团将于后天（27日）早上8时出发，并未接获任何要求退团的要求。

欧美假期董事黄耀雄受访时说：“我们的旅行团在韩国一直都有采取防疫措施，除了戴口罩和随身带着消毒液等，领队也会带着抗原快速检测（ART）检测仪，以便团员在感到不适时用来检测。另外，我们也确保团员减少与当地人的接触，比如团员只跟自己的团用餐。”

他也透露，旅行社下个月将有六个前往韩国的旅行团，成员人数已有三分之二，没有顾客要求或询问退团。

大通旅游市场与公关部经理卓琼华说，公司在下月中旬的两个韩国旅行团将如期出发，两个旅行团也会继续让人报名。

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平说，韩国政府还没有宣布任何新措施，旅行团的活动将参照当地的政策进行。

《联合早报》记者邓玮婷24日清晨约6时30分飞抵首尔，今早约7时从首尔飞往济州岛，准备展开自驾游。据她观察，韩国目前一切如常，并无实施进一步的防疫措施。她注意到，飞往济州岛的航班爆满，济州国际机场更是人潮汹涌。

另外，受访业者也正在密切留意韩国局势，若当地政府进一步加强防疫措施，像是安排隔离，顾客可选择退团，并获得退款。

黄耀雄说，公司一直与当地的地接社保持密切联系，如果韩国政府实施任何措施，将作出相应的安排。

他说：”如果在旅行团出发前，防疫条规有任何的变动，顾客选择退团，我们将提供他们退款。”

卓琼华也说，如果当地疫情加重，防疫措施须收紧，像是安排旅客进行隔离，公司将提供顾客退款或延期出发的选项。