南初获20万元捐赠 设“南初中正人奖学金”表扬品德杰出学生

（早报讯）南洋初级学院获其董事会主席黄祖耀博士捐赠20万元，将设立“南洋初级学院中正人奖学金”，颁发给品德优秀或在美术、体育及社区服务等领域有杰出表现的学生，同时鼓励他们推行社区服务项目。

南初今天（11月25日）为校园内的“中正人”塑像进行揭幕仪式后，宣布成立奖学金的消息。

中正总校、中正义顺和南初，是中正中学有限公司属下的三所学校，由同样的董事会管理。

南初中正人奖学金明年开放给该校高一生申请，每年为10名学生各颁发1000元，表扬在美术、体育、社区服务、领导能力等领域展现特出才能，以及在克服挑战方面展现韧性精神的学生。

南初院长刘俊铭受访时说，学校遴选委员会评估奖学金申请者时，将更注重学生的品格和价值观，而非学术成绩。这包括面对贫寒家境或其他生活挑战，以及在非学术领域方面，展现坚毅不拔素质的学生。

校方会鼓励获奖得奖学生在高一和高二两年内发动服务学校或社区的项目，以回馈社会。

刘俊铭说，学生可按各自的兴趣以及希望服务的对象，设计社区服务项目。校方会从旁引导，并且会按项目的规模提供资助，或协助学生申请资助。

南初兼中正董事会副主席许仁美博士说，董事会希望透过这份奖学金发挥中正“有教无类”的精神，支持来自不同背景的学生发挥所长。

也是中正董事会主席的黄祖耀今早在南初为“中正人”塑像主持揭幕仪式。这也是“中正人”塑像的第三个“分身”。

“中正人”塑像由已故中正美术教师杨惠民带领学生一起打造。塑像胸部置空，看上去如一个“中”字，也象征中正学子虚怀若谷、志在千里的气度。原版塑像屹立总校校园半个世纪，前年迁移至国家美术馆。

中正中学前年庆祝创校80周年，为屹立月眠路总校复制“中正人”塑像。第二座“中正人”复制塑像去年在中正义顺揭幕。

中正总校、中正义顺和南初如今各有一尊“中正人”塑像，象征三校同属中正大家庭。