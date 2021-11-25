开放接种疫苗者五人同桌堂食咖啡店 增至17家

（早报讯）截至今天，本地开放让五名完成冠病疫苗接种者同桌堂食的咖啡店增至17家。

永续发展及环境部高级政务部长许连碹博士昨天（11月24日）到访勿洛熟食中心和位于实龙岗路上段的奇香咖啡店，实地观察人流控管等措施的实施情况。

许连碹今天在面簿发文说，很高兴食肆检查食客疫苗接种状态的流程都相当顺畅，食客也会在入口处主动出示他们的接种证明。

许连碹说，当局正积极地同小贩中心商联会磋商讨论，并和市镇理事会以及环境局指定的业者合作，协助其余的小贩中心逐步在本月底之前，实施出入控制和检查系统，以开放让五名完成接种者堂食。她也说，希望更多咖啡店业者能采取必要措施，让五人同桌堂食。

食客可到环境局或食品局的网站查询哪些小贩中心或咖啡店允许五人同桌堂食。若餐饮场所已安排人手在入口处检查食客的疫苗接种状态，这意味着这些食肆已开放五人同桌堂食。

Since 23 November, some hawker centres and coffeeshops have been able to accommodate groups of up to 5 fully vaccinated... Posted by Amy Khor on Wednesday, November 24, 2021

许连碹说：“实行这些管控措施，是为了遵守疫苗接种差异化安全管理规定，以更好的保护还没有接种疫苗的人，因为他们感染冠病或患重症的风险比较高。”

截至今天（11月25日），共有17家咖啡店和11座小贩中心允许五名完成疫苗接种者同桌堂食。