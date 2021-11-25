休斯敦世乒赛 冯天薇冯耀恩晋级32强

（早报讯）休斯敦世乒赛今天结束第二日的比赛，我国选手战绩喜忧参半。冯天薇逆转中华台北选手李昱谆，冯耀恩淘汰35岁巴西名将古斯塔夫·坪井，双双挺进32强。林叶、魏睿宣止步女单64强。

本届赛事，冯天薇以女单第八种子身份出战，比两年前布达佩斯世乒赛第九种子前进一个位置，这也是她第七次参加世乒赛单项赛。今早，她在先丢两局的情况下连追四局，以4比2的总比分成功逆转李昱谆晋级。

比赛开局，冯天薇状态不佳，且出现多次失误，以7比11和9比11输掉了首两局。

稍作调整后，冯天薇在第三局状态回暖，并且在多拍僵持回合当中，将自己的个人实力优势尽显无疑，终以13比11赢下该局。

随后的两局比赛，双方比分十分胶着，冯天薇凭借自身丰富的大赛经验，在每局的最后关键时刻把握住机会，最终以11比8和11比9连赢两局。

第六局比赛，李昱谆在后半段接连出现失误，冯天薇顺势将比分扩大至10比7，抢到赛点。最后一回合，冯天薇没有给对手任何的机会，连续的搏杀之后，李昱谆接球出界，冯天薇以11比7取胜，逆转晋级。

冯天薇赛后也谈及了自己前两局的表现，她对《联合早报》说：“输掉前两局主要是因为对对手不太熟悉，战术没有及时调整好。后面比分一直胶着，自己也调整了心态，比较耐心，一分一分咬回来。”

“对手（正反）两面的质量比我高，还是很有冲击力的。”

冯天薇现世界排名第11位，李昱谆第169位。上一轮比赛中，李昱谆以4比3的成绩淘汰了世界排名第67位的波多黎各选手梅勒妮·迪亚兹。冯天薇下一轮将对垒韩国选手徐孝元。

与此同时，我国男单“独苗”冯耀恩在今早的比赛中以4比2淘汰巴西选手古斯塔夫·坪井，晋级男单32强。六局比分为8比11、11比7、11比7、13比11、9比11和11比8。

冯耀恩在赛后说：“在和古斯塔夫·坪井比赛之前，我做了很多功课，分析了有关他的比赛，知道我今天必须做什么。我也发挥出了自己的水平，完成了我想完成的任务。”

冯耀恩将在下一轮比赛中与德国名将蒂姆·波尔相遇。

我国其他选手方面，林叶0比4不敌中国一姐陈梦，魏睿宣1比4不敌泰国选手素塔西妮，无缘女单32强。

在稍早前进行的女双比赛中，我国魏睿萱／王歆茹组合3比0淘汰印度组合，晋级32强。他们将在明天凌晨与德国组合拼抢16强资格。