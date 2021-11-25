聚英和先驱小学明年合并 华文校名保留“聚英”

（早报讯）即将在明年合并的聚英小学和先驱小学，今早（11月25日）举行联合活动庆祝两校合并，新校徽、校服、校旗和校歌也在活动中亮相。

为了帮助学生在短时间内融入新环境，校方也将在明年开学后，腾出一周的课堂时间举行特别活动，让两校学生能相互了解并且认识老师。作为迎新会的一部分，先驱小学学生也将参观聚英小学的校园，以熟悉新的校园环境。

教育部今年4月宣布，八所小学将合为四所，多数受影响的学校将在2023年合并，位于裕廊西的聚英小学和先驱小学则提前在明年合并。这是为了配合地铁裕廊区域线工程路线图的修改，先驱小学的地段明年将交给陆路交通管理局。

聚英小学和先驱小学在明年合并后，将先暂用聚英小学位于裕廊西91街的校舍，并计划于2025年搬迁到登加市镇的新校舍，届时将成为登加新镇的第一所小学。

先驱小学校长陆惠玲受访时指出，合并后，学校的英文名字将保留为Pioneer Primary School，但华文名字将会是聚英小学。陆惠玲也将出任合并后的聚英小学的新校长。

两所小学在宣布后的一年以内合并，陆惠玲说，因为时间紧迫，两所学校教职人员组成的团队因此非常努力处理合并事宜，几个月内就敲定了新校徽、校服、校旗和校歌等。

她说：“我们就像是从新开始办校一样，因此最为重要的任务之一就是建立他们对新学校的认同感。”

新校歌的旋律由两校音乐教师共同创作、聚英小学副校长填词，歌词中引用了合并学校的新价值观、使命和愿景。

为了不影响明年将参加小六离校考试的学生，两所学校的小六班级不会有变动，只有小二至小五的班级就会有两校混合的学生。

陆惠玲指出，新学校将会有约1100名学生，其中700多名来自先驱小学，其余的是聚英小学学生。

聚英小学校长斯罗雅（Jaswant Sroya）说，新学校的课外活动也将会增加，聚英小学目前只有约10种不同的课外活动选择，但合并后将增加至17个。她说，这也是令学生感到兴奋的原因之一。

两校合并后将会退休的斯罗雅说，约40名聚英小学的教师，也就是三分之二的教师团队，将会在合并学校任职，组成约四成的教师团队。

来自先驱小学的小五学生维汉（Vihaan Reddy Nalla）说，因为校舍将会搬迁，有几位同学因为学校距离住家太远而选择专校。“虽然我有点伤心，毕竟我们在一起有5年了，但是我也期待结交聚英小学的新朋友。”

来自聚英小学的小五学生拉菲钦（Mohamed Rafiqin Bin Samad）说：“新校服和新校歌感觉上非常摩登，我跟期待明年穿着新校服来上课。”

两校明年合并后，在2025年搬迁到登加之前都不会有小一新生入学。所有在籍学生将留在聚英小学，直到毕业。这意味着，当登加新校投入运作时，位于聚英小学的校舍仍开放给小五小六的学生，直到2026年，以避免搬迁给他们带来的不便。

位于登加的新校舍目前已经开始筹划，陆惠玲透露，作为登加首个小学，这将会是标志性的建筑，还包括节能等特点。