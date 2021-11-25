偷拍414名女子逾450个裙底视频 金融分析师监13个月

从马国到新加坡不停犯案，马来西亚籍金融分析师五年来偷拍无数女子裙底视频，去年事迹败露后遭逮捕人赃俱获，警方起获他在新加坡偷拍414名女子超过450段的裙底视频。

被告黄光彦（译音，37岁）面对五项罪名，包括偷拍裙底、侮辱女性尊严、收藏猥亵视频等罪名。他昨天（11月24日）承认其中两项罪名，余项交由法官加以考虑，最后被判坐牢13个月。

庭上揭露，被告早在2015年就开始偷拍陌生女性的裙底，无论在马国或新加坡，只要他认为女子的年龄不超过50岁，他就会以各种方式偷拍，而且不管女子独处还是身边有其他人，也不论女子在做什么，他都能找到机会下手。

去年1月13日，被告在晚上7时许下班后，到某家知名服装连锁店，将手机摆在一个篮子内，开始找下手目标。

他见到一名31岁女子正弯腰翻看衣物，就把篮子摆在女子的裙子下方偷拍。女子察觉不妥，回头看到被告手上的空篮子中有一架手机，立刻要被告交出手机让她检查。

被告不肯，拔腿就逃。女子将事件通知店长，店长也报了案。

警方通过闭路电视，沿着被告的逃跑路线追查出他的地址及身份，在2月5日晚上逮捕他，并从他家中搜出494段裙底视频及6段色情片。

根据调查，其中454段视频是被告在2019年至2020年间的14个月内，偷拍了414名女子的裙底。