​武吉甘柏区组屋设智能贩卖机 可自动结账

（早报讯）武吉甘柏区的居民可从即日起率先试用全天候运作的智能贩卖机，只需扫描QR码、取出商品，贩卖机的智能系统就能自动结账。

这项试点计划由新加坡企业发展局、建屋发展局和新加坡全国商联总会联合推出，它也是邻里数码化与振兴委员会旗下的一项计划，委员会由国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖，以及贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲共同领导。

沈颖和刘燕玲今早（11月25日）走访位于武吉甘柏美景园的Guan Meat Enterprise迷你超市，启动这项为期一年的计划。这家由家族经营的邻里迷你超市已加入计划，在武吉甘柏的住宅区设置七台无人看管的智能贩卖机。

在这项计划下，智能贩卖机24小时营业，售卖150个商品，包括罐头食品、干粮和日用品等。它也能储存需冷冻的商品，如冷饮、甜点和即食食品等。为了服务更多居民，有三台贩卖机会设在武吉巴督西5道第390座组屋，另外四台则位于武吉巴督西5道第384座组屋。

初次到贩卖机消费的顾客，须扫描QR码以注册i.Jooz账号，并通过绑定信用卡或为电子钱包充值来设置付款方式。若要购买商品，顾客也须扫描QR码才能打开贩卖机的门。

贩卖机装有人工智能摄像头，顾客一旦取下商品并关上门后，人工智能系统就能侦测到，也可从他的信用卡自动扣除对应的费用。

由于安装了后端库存管理系统，商家还能实时记录货品的库存、检查每台贩卖机的货品库存量，以及接获货品的销售数据。

Guan Meat Enterprise迷你超市店主黄淑龄(46岁)认为，此计划将方便顾客在超市营业时间以外，能买到他们售卖的货品。由于贩卖机无需请员工看管，也能减轻他们的人力成本。

“现在有很多大型的超市，邻里小店生存的空间越来越小，而我们的客户基本都是邻里的居民，没办法和大型超市竞争。有了这些贩卖机就好像我开了另一家可以24小时营业的店，希望它们能让我的营业额有10%以上的增长。”

刘燕玲受访时指出，这项试点计划不仅能为居民带来更多便利，邻里商家还能扩大客户群，达到双赢的成效。她说，贩卖机注入智能化的功能，因此会为居民带来崭新的购物体验。此外，贩卖机所提供给商家的销售数据也能帮助他们更好的控制营业成本，使他们的业绩实现高效增长。

沈颖也说：“智能贩卖机可以扩大邻里商店的营业范围，也方便使用，因此居民能享受这种随时下楼就买得到东西的便利。贩卖机的营业时间也非常长，最重要的是利益能回归给我们的邻里商店，让他们不会在数码化的道路上掉队。”

另外，位于金文泰的邻里超市“纪源发超级市场”也会参与试点计划，在该住宅区设置四台智能贩卖机。