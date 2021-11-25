杨佳敏印尼赛挑战头号种子山口茜 1比2落败无缘复赛

（早报讯）新加坡头号女单杨佳敏今天下午（25日）在印度尼西亚羽毛球公开赛女单次圈挑战赛会头号种子、世界排名第三的山口茜，1比2不敌对手，无缘复赛。

这两人过去交手过三次，最后一次是在2019年的巴塞尔世界锦标赛，当时杨佳敏直落两局胜出，将两人的交手纪录改写至1胜2负。

此役再战，22岁的杨佳敏首局处于落后劣势，虽然一度将比分差距拉近，但在关键分上把握不住，让24岁的山口茜以19比14看先胜利曙光，最终以21比15拿下首局。

山口茜首局比赛状态不俗，不仅速度快，且技术稳定没有太大失误，大大限制了杨佳敏的发挥。这名日本女将近来发挥出色，已“背靠背”打进丹麦公开赛、法国公开赛以及印尼大师赛决赛，其中在丹麦和法国成功摘冠，上周则不敌韩国的安洗莹，屈居亚军。

来到次局，杨佳敏在1比3落后的情况下追至3比3平手，随后借着山口茜的失误终于实现反超，随后以11比9进入间歇。比赛重新开始，比分交替上升，杨佳敏继续以14比11稍微领先对手，最终以21比19扳回一城。

决胜局，双方均拿出全力，比分也十分胶着。有羽坛“小马达”之称的山口茜局间休息回来后体能依然充沛，不断拉开比分差距，以15比10遥遥领先，紧接着以21比14拿下胜利，并取得复赛资格。

她明天的对手是泰国的李美妙，后者较早时以11比21、21比9、22比20逆转东道主球员玛丽斯卡。

新加坡共有两位球员参加这项第二级别（超级1000赛）的世界巡回赛，杨佳敏的比赛结束后，世界排名第26位的骆建佑与头号种子桃田贤斗的比赛预计在8点半开打，星和201频道和Youtube-BWF TV将进行比赛直播。