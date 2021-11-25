经济复苏与通胀等因素交织 海指继续微跌0.2％

（早报讯）投资者谨慎权衡美国经济强劲复苏和对通货膨胀与加速收紧货币政策的担忧，导致亚太股市今天（11月25日星期四）涨跌不一。新加坡股市的海峡时报指数在淡静的交易中下跌5.63点或0.17％，闭市报3221.52点。

悉尼、香港和东京股市分别上涨0.15％、0.22％和0.67％，上海、深圳和首尔股市跌0.24％、0.33％和0.47％。

新加坡凯基证券（KGI）分析师陈广治表示：“从昨晚公布的主要关于消费领域的美国经济数据中，我们可以看到，美国国内消费增长依然健康。然而，通货膨胀带来的影响仍然很大。”

美国联邦储备局昨日公布的11月货币政策会议纪要显示，联储局官员对美国通货膨胀形势感到担忧，称如果物价持续上涨，美联储愿意提高联邦基金利率水平（意即加息）。

陈广治指出，加息预期对半导体行业不利，但对大宗商品有利。因此，澳大利亚股市上扬，而韩国股市则下跌。日本市场在科技股反弹的带动下，继美国科技股隔夜回升之后，也出现了反弹。

他说：“由于今天美国市场将休市（感恩节假期），一些资金流涌向日本和香港市场进行短期交易。我们看到香港科技股和房地产股出现了一些反弹。”中国深圳市场在达到8月以来的高点后遇到了一些阻力。上海市场在3600点有一个强大的阻力。

本地股市今天整体交易量再跌至13亿4000万股，交易总值回跌至9亿4500万元。上升股208只，下跌股235只。海指成份股16只下跌，8只上涨，6只持平。

星展集团控股（DBS）和华侨银行（OCBC）的股价今天下跌0.83％和0.17％，闭市报32.11元和11.74元，给予海指最大压力；大华银行（UOB）的股价今天上涨0.29％，闭市报27.56元，给予海指最大支持。

大华银行（UOB）旗下的数码银行平台TMRW连续第二年在数码银行家（The Digital Banker）的2021年全球零售银行创新奖当中，获推举为东南亚最佳数码银行。

丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）今天股价涨1.57％，闭市报1.94元。该信托今天获得国际信评机构穆迪投资者服务（Moody's Investors Service）再次肯定其Baa2信用评级，信评展望保持稳定。该机构是在丰树物流信托宣布收购中国、越南和日本共13个物流房地产后，再度肯定信托的信评情况。该信托计划通过筹集9亿元资本和动用无抵押贷款来完成收购这些房地产。

挪拉电讯（Nera Telecom）今天股价劲涨5.47％，闭市报0.135元。它今天中午发布第三季业务报告，第三季营收同比下跌16.1％至2450万元，今年首九个月营收同比跌29.1％至9560万元。集团总裁麦东宏表示，订单随着全球经济逐步重新开放而逐渐增加，所有三个业务的商机已更多。

珍宝餐饮集团（Jumbo Group）今天股价跌3.28％，闭市报0.295元。集团昨晚发布全年业绩，2021财年净亏损扩大至1180万元，上财年净亏损820万元。全年营收下滑16.2％至8180万元。由于经营环境充满挑战，集团继续出现亏损，董事会不建议派发任何年终股息。公司将保留流动资金以支持营运资金需求及经过谨慎评估的投资和发展机会。

贤能集团（LHN Limited）今天股价劲扬5.63％，闭市报0.375元。集团昨晚透露，它计划分拆旗下的物流业务，让LHN Logistics在新加坡交易所凯利板上市。

目前在新交所观察名单中的SMI Vantage公司，今天股价劲扬8.70％，闭市报0.100元。它昨晚透露，公司正在采购3000台加密货币挖矿机，这些机器将在未来两个月内交付到新的地点。SMI Vantage将能够为机构和零售客户提供加密货币挖矿服务。