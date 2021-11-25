办公室改装成卡拉OK 男子判罚款1万3000元

（早报讯）疫情期间，男子原本要搞直播间出租生意，但因为没有顾客，转而引入卡拉OK设备接待顾客饮酒高歌，遭警方突击取缔。

李家健（31岁）案发时是Heng Heng Felicity的独资经营者，在太戈尔巷租下一个办公室单位，并聘请何泽民（37岁）作为单位的管理员。

两人都面对触犯公共娱乐法令、酒类管制（供应与饮用）法令和冠病19（临时措施）（管制令）条例的控状。

李家健今（11月25日）早承认三项罪名，被判罚款1万3000元。何泽民承认其中两项，另两项由法官下判时一并考虑，被判罚款6000元。

根据案情，去年底疫情期间，公司找了太戈尔巷的办公单位打算设立网络直播场所，但找不到顾客。

李家健和帮忙打理生意的友人于5月间在单位内安装了卡拉OK设备和家具，邀朋友前来喝酒唱歌。过后两人想到收费提供洋酒和空间，因此聘请何泽民当管理员，负责招待顾客和管理卡拉OK设备等。

7月18日凌晨1时许，警方根据线报上门突击，发现何泽民和13名在庆生的顾客。原本应为办公空间的单位，被改装成有多张桌椅和卡拉OK设备的非法娱乐场所。

李家健和何泽民在案发时都没有采取任何防疫措施，减低在场者的染病风险，也没有为顾客进行SafeEntry登记或量体温。（人名译音）