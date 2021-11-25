非居民下来也可在本地乘坐游轮

（早报讯）非居民接下来也可以参加从本地出发的游轮航程，这包括通过疫苗接种者旅游走廊入境的游客。

新加坡游轮协会傍晚在面簿贴文，指出我国政府取消国际游客乘坐游轮的禁令，国际游客现在通过疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）入境之后，不必隔离就可乘坐游轮出海。

新加坡旅游局受询时向《联合早报》证实这项消息。旅游局说：“随着新加坡的经济和边境逐渐重新开放，政府检讨了有关要求，决定允许游轮公司接受非居民登船，包括通过VTL入境者。”

目前和我国开通VTL的有21个国家，其中德国、文莱、加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国、美国、澳大利亚、瑞士和韩国的VTL已经开始运作；马来西亚、芬兰、印度尼西亚、瑞典和印度要等到下周一（29日）；中东三国卡塔尔、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的VTL会在12月6日启动。

旅游局业强调，所有非居民在登上游轮之前，须满足现行居家通知或检测要求，这也包括游轮出海前的强制检测。“本地社区、游轮乘客和船员的安全和福祉，仍然是重中之重。”

我国从去年11月开始允许试航游轮出海，但只有本地居民获准上船。

目前以本地作为母港的游轮一共有两艘，分别是皇家加勒比国际游轮（Royal Caribbean International）旗下的海洋量子号（Quantum of the Seas）及星梦游轮（Dream Cruise）的世界梦号（World Dream）。

这两艘游轮目前都只开放部分舱位，而且都是公海之旅（cruise to nowhere），不在任何外国港口停靠。

游轮协会在网页上建议，国际游客应该在出海前几天抵达新加坡，以防出现任何意外的旅途延误。协会也提醒，从新加坡出发的游轮须遵守与陆地上相同的防疫规定，包括不允许在晚上10时30分以后当众饮用酒精饮料，无论在室内或者户外都要戴好口罩，以及保持社交距离和团体人数限制。