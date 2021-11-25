金味集团全年净利大增营收创新高 每股再派息1.44分

（早报讯）咖啡店与食阁业者金味集团（Kimly Group）截至9月底全年净利大增55.7％至3930万元，营收扬升13.2％至2亿3860万元的新记录，继续显示其业务的韧性，所有三个业务都取得增长。

它建议派发每股0.84分的年终股息，以及每股0.6分的特别股息。连同已派发的每股0.56分中期股息，集团全年派息达每股2分。

集团的食品零售业务去年营收增加14.4％至1亿1940万元，主要因为现有食品摊位的营收上升、送餐销售增长以及去年新开六个食品摊位和1个糕点店的营收贡献。

咖啡店与食阁管理业务的营收增加8.9％至1亿1240万元，主要是去年新开的三个咖啡店的贡献以及咖啡店人流也有改善；食品店投资业务去年营收增加逾倍，达到680万元。

金味集团今天（11月25日星期四）闭市后发布业绩时指出，营收复苏加上政府的冠病19援助计划的帮助，促使全年毛利润扬升38.3％至7820万元。

销售成本的增加速度比营收增速慢，主要因为政府的资助以及获得租金回扣。

该集团的董事表示：“随着新加坡开始向地方病生活方式过渡，我们仍然致力于通过合资和收购新加坡各地的食品店房地产来扩大我们的食品店和食品摊位网络，以扩大我们的市场占有率。最近，我们收购了Tenderfresh的75％股权，这表明我们致力于继续执行这一战略，增加我们的食品种类，以满足不同市场的需求。这一战略预计将进一步加强我们未来增长的收入基础，并提高我们股东的价值。虽然目前大流行病使不确定性仍然存在，但我们将继续密切关注这一情况，并为疫情后的环境做好充分准备。”

金味集团今天股价涨1.25％，闭市报0.405元。