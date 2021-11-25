大和房屋物流信托IPO供公众认购的单位 获得9.5倍认购率

（早报讯）大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics REIT）首次公开售股（IPO）获得强劲需求，供公众认购的2500万单位，获得9.5倍认购率，配售的2亿1944万单位，则获得4.9倍的认购率。

信托今天（11月25日星期四）发布消息指出，它发售的单位获得机构投资者、企业和高净值投资者的强劲需求。

该信托以每股0.80元，发售总计约2亿4444万单位，并额外配售2700万单位。此外，它也获得为数不下十个基石投资者认购总计3亿3606万单位，占信托49.8％股权。

大和房屋资产管理亚洲私人有限公司（Daiwa House Asset Management Asia）总裁藤田剛（Takeshi Fujita）说：“我们很高兴基石、机构和零售投资者大力支持我们的发售。我们相信，这证明了我们高质量的现代物流房地产组合的吸引力，以及我们的保荐机构——日本最大的建筑和房地产开发公司之一的大和房屋工业株式会社（Daiwa House Industry Co Ltd）的实力。我们的保荐机构已宣布计划在物流资产类别中更积极地寻求发展机会，鉴于对海外物流和制造基地的需求，特别是来自日本的租户，东南亚地区是一个关键的重点地区。”

他表示：“保荐机构已给予信托对保荐机构在东南亚和日本的资产的优先购买权。有了保荐机构的承诺支持，以及日本和东南亚物流市场有吸引力的基本面，我们的目标是为单位持有人带来稳定的派息，同时实现长期增长。”

该信托预期11月26日下午在新交所主板首日交易，上市时的市值是5亿4000万元，每单位净资产值0.76元。它预测2022财年的每单位股息收益率是6.5％，派息率是100％。而2022财年之后，信托承诺派息率至少90％。