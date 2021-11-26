（早报讯）美国隔夜股市因为感恩节休市一天。

通货膨胀与利率预期继续左右股市的表现，这在企业消息减少时股市交易也较淡静。反映蓝筹股走势的新加坡海峡时报指数已连续第三天下跌，它昨日跌5.63点或0.17％，闭市报3221.52点。

今日（11月26日）可关注股票：

1. 竞购新加坡报业控股（SPH）非媒体业务的财团Cuscaden Peak解释，如果报业控股股东在协议会议上，投票反对吉宝企业的收购献议，同时在特别股东大会投票反对信托的股票分配，那么八周限制就不再适用。

财团先前指出，受限于与吉宝企业签订的执行协议，报业控股不得在召开吉宝企业的协议会议后的八周内，召开另一场协议会议，让股东决定是否接受财团的收购献议。

2. 星狮地产（Frasers Property）子公司Suzhou Sing He Xiang Management Consultancy（简称SHX）与数名合资伙伴达成策略联盟框架协议，投资一幅土地。SHX将提供16亿人民币（约3亿3700万新元）资金，同时为其中一名合资伙伴提供大约10亿人民币贷款。

如果建议的投资得以实现，各方将成立一家合资公司，以拥有和开发那幅土地。SHX将获得合资公司最多40.0%的间接股权。

3. 马可波罗海业（Marco Polo Marine）2021财年转亏为盈，全年取得1480万元净利，大幅扭转上财年净亏损920万元。全年营收增加49%至4610万元。公司没有派发股息。

4. 莱佛士教育（Raffles Education）回应新加坡交易所询问指出，超过90天的应收账款（trade receivables）多达810万元，主要包括一些学生的学费、教育设施租赁服务费以及商业租户的水电费。

5. 大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）今日在新交所主板首日交易。信托的首次公开售股（IPO）获得本地散户投资者高达9.5倍超额认购。

6. 元豪控股（Rich Capital Holdings）与CK Chu Holdings达成协议，后者有权在12月8日、下午4时前，决定是否以1450万元收购First Capital所有股权。