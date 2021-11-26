人力部报告：物流业过半职位须重新设计

（早报讯）物流业现有的工作岗位将在未来三至五年发生变化，其中超过一半得重新设计工作或面对被淘汰的可能。受影响员工约有3万6000人。

人力部周五（11月26日）上午发布第28份就业情况报告，阐述物流业在采纳工业4.0的过程中，相关工作岗位所发生的变化。

工业4.0指的是第四次工业革命，通过互联网、物联网、云计算、大数据、机器人、3D打印、智能制造等技术带来的先进加工制造和智能生产，大幅提升企业效率。

人力部在就业情况报告中指出，工业4.0提供的解决方案将减少上述员工所从事手动分拣和装卸货物工作的需要，因此他们应该学习掌握自动存储和检索系统（ASRS）、无人机、机器人和自动化系统维护等技能，并过渡到ASRS操作员、无人机或自动导引车辆协调员，以及自动化技术员等新职位。

报告也说，现有的一些工作，比如货运检查员、运输主管、库存管理经理等，也将在科技的助力下提高工作效率。“担任这些职务的员工也需要监督、定制和管理工业4.0解决方案。他们将越来越需要了解数据，并且从这些解决方案中，提出分析和见解。”

配合报告的发布，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生上午走访新科物流（ST Logistics）。他在视讯记者会上指出，物流业是一个增长型行业，在采纳数码和科技解决方案来扩大规模、发展并保持竞争力的过程中，提供了许多具有良好前景的就业机会。

他也说：“物流业正在快速发展和变化，这是激动人心的时刻。我吁请企业和员工迅速加入这一潮流，为将来做好准备。”

多个政府机构委托咨询公司安永（EY）进行的研究也发现，传统物流业所没有的新工作岗位，比如物流链数据工程师等，将伴随科技而出现，其出现的速度也将随着工业4.0的采纳而加快。

另外，随着劳力、人工密集和重复性工作逐步被自动化科技取代，仓库管理员等工作岗位面对被淘汰的可能。从事这些行业的员工需要接受重新培训，以便承担新设计的工作，或转入新的职位。

报告也指出，年逾40的中年员工占物流业雇员的超过六成，超过55岁的年长员工也占了本地从事物流业劳动队伍的大约27.5％。

“雇主可以继续通过技能提升与再培训，让这些员工多年来累积的经验和专业知识有所发挥。他们除了可以从事自动化新职位，也可以担任健康安全与环境管理员或者流程改进经理等角色。”

人力部呼吁物流业借助一系列重新设计工作与重新部署员工的支援计划展开工作转型，其中包括通过劳动力发展局的18个转业计划（Career Conversion Programme），为这个行业的新旧员工提供技能转换培训，让他们适应新的工作。

截至今年9月，已经有226家企业的近650名员工接受转业计划的培训。