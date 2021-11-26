新柔VTL巴士票开卖第二天 平安夜车票售罄

（早报讯）新马陆路疫苗接种者旅游走廊往返新柔的短程巴士车票开卖第二天，销售情况仍相当火热，热门日期如圣诞节前夕的车票已售罄。

提供往返兀兰巴士临时转换站和马来西亚新山拉庆中央巴士总站短程巴士服务的星运旅游（Transtar）今早（11月26日）在面簿贴文指出，圣诞节前夕（12月24日）以及圣诞节前一个周末（12月18日）的车票已卖完。

由于公司每天会开放未来30天的车票让乘客预订，圣诞节出发的车票今天起开始售卖。记者今早登录星运旅游网站查看，截至11时，在圣诞节从新加坡出发到新山的车票只剩下午1时20分至6时出发的车票。今早登录购票网站时仍得经过“虚拟等候室”，记者等了大约45分钟才能进入网站。

星运旅游：至今售出约4000张车票

星运旅游公司董事经理叶础辉受询时指出，今天截至上午11时，公司已售出约4000张车票，除了12月18日和24日以外，其他日期仍提供车票，今天登录网站的情况也有所缓和。

他重申，公司每天可提供1440张车票，劝请公众不必担心买不到票。

另一家提供来往奎因街巴士总站和新山拉庆站的汉达英达（也称Causeway Link）目前只提供下星期一（29日）起至12月5日的巴士车票，即陆路疫苗接种者旅游走廊（简称VTL）计划首个星期的车票。

Causeway Link：两天来售出至少6400张车票

该公司副执行董事林镇芳指出，12月1日至5日的车票已售罄，11月29日和30日的车票只剩下傍晚6时起出发的趟次，其他时段的车票都售出了。截至早上，公司两天以来已售出至少6400张车票。

根据贸工部昨晚的文告，星运旅游从新加坡前往新山的车票仍有七成待售，而从新山入境本地的车票，仅售出一成。星运旅游截至昨天已售出4400张车票，其中四分之三是新加坡前往新山的车票。