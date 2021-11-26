五人同桌堂食小贩中心增多两个 下周一再增19个

（早报讯）本地有多两个小贩中心开放让五名完成冠病疫苗接种者同桌用餐，到下周一（29日），将会有另外19个小贩中心也实行。允许五人堂食的咖啡店和食堂，则从17个增加到29个。

根据国家环境局网站今早（11月26日）更新的资料，除了率先开放五人同桌堂食的11个小贩中心，达曼裕廊熟食中心和位于淡滨尼11街第137座的小贩中心已开始在入口处实施措施，检查食客疫苗接种状态，因此可允许多达五名完成接种者同桌用餐。至今，共有13个小贩中心允许五人堂食。

武吉班让小贩中心则将在明天起开放五人堂食，另有18个小贩中心会从下周一起实行，包括麦士威熟食中心、忠忠熟食中心、旧机场路小贩中心和东海岸人工湖美食村等。完整名单可到环境局官网查询（https://www.nea.gov.sg/our-services/hawker-management/announcements）。

剩余的小贩中心预计在下周二前实行类似的入口管制，并允许最多五名完成接种者同桌堂食。在此之前，这些小贩中心同桌堂食的人数上限将维持在两人，他们也必须完成疫苗接种。

永续发展及环境部高级政务部长许连碹博士今天也在面簿发文透露，截至昨天，已有29个咖啡店及食堂允许五人堂食。

11个小贩中心和7家咖啡店本周二率先实行五人堂食，公众在进入这些食肆前须出示疫苗接种状态，完成接种者将收到贴纸作为证明。尚未接种或未完成接种者，则只能打包。