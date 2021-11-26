人民行动党社区基金会幼儿园将为家长推出家庭学习网站

（早报讯）人民行动党社区基金会Sparkletots幼儿园将最迟于2023年，为该幼儿园孩童的家长推出家庭学习入门网站（Home Learning Portal）。

Sparkletots发布的文告指出，这个一站式资源平台旨在提供适龄的教育资源，协助家长与子女进行居家学习活动，并补充学校的教学内容。家长也能从中参与虚拟课堂。更多详情稍后宣布。

人民行动党社区基金会（PCF）首届家长大会今天线上举行，会上宣布几个有关加强与学生家长合作的计划。

人民行动党社区基金会为本地最大的学前教育业者，经营近360个学前教育中心，收生超过4万名。

该家长大会将成为常年活动，每年邀请国内外专家分享相关专业知识。

配合家长大会，人民行动党社区基金会还将推出更多家长教育系列，举办线上研讨会和工作坊，并邀请幼儿专家分享有用的策略和建议，帮助家长在家中更好地支持他们的孩子。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生在致辞中表示，参与视频会议与线上课程已成为新常态的一部分，如今的育儿理念也与过去有很大的差别。因此，在教育与教学方面，家长与老师需要共同努力、携手合作，才能确保孩子在家庭与学校中能够得到最好的支持。

全天的线上会议以“建立关系与联系——培养健康、坚韧的儿童”为主题，包含主题演讲与四场专题讨论。

人民行动党社区基金会副总裁陈丽玉表示，如今比以往更需要在教育和价值观方面为孩子打下良好的基础。教育工作者与家长共同努力、集中资源是大家的共同任务。

此次家长会的内容向公众开放，公众可以在12月25日前在网上观看演讲与小组讨论的回放。