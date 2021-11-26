我国与泰国等开通疫苗接种者旅游走廊

（早报讯）新加坡将于12月14日与泰国开通疫苗接种者旅游走廊。柬埔寨、斐济、马尔代夫、斯里兰卡和土耳其旅客则可从12月16日通过这项计划入境我国。

随着这六个国家的加入，与我国开通疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）的国家将增至27个，每天可入境我国的VTL旅客也会从原先的1万名增至1万5000名。

根据新加坡民航局今午（11月26日）发的文告，在冠病疫情暴发前，从这27个国家入境我国的旅客，占樟宜机场每天入境人数的约60％。

有意通过VTL入境我国的短期旅客和长期证件持有者须先申请疫苗接种者通行证（Vaccinated Travel Pass，简称VTP）。泰国旅客可从12月7日早上10时起申请VTP，其他五个国家的旅客则可从12月9日早上10时起申请。新加坡公民和永久居民以及12岁以下孩童返新时无需VTP。

民航局指出，在疫情之前，柬埔寨、马尔代夫和泰国都是新加坡人的热门旅游胜地，这些国家也在近期开放允许一般免隔离旅游。其中，泰国自本月初起，开放让新加坡等60多个国家和地区的已完成疫苗接种旅客入境，柬埔寨则从本月中开放。斐济则会从下个月起开放边境。

当局也说，与土耳其开通VTL后，我国就能与另一个主要航空枢纽重新连接起来。

卫生部今午也宣布更新风险分级系统中列为第二和第三级别的国家名单，包括从下个月2日起把泰国、阿根廷、科威特、墨西哥、蒙古、摩洛哥、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦和罗马尼亚提升至第二级别。伯利兹、哥斯达黎加、哈萨克斯坦、毛里求斯、巴拿马、秘鲁和乌拉圭则提升至第三级别。

奥地利、比利时、克罗地亚、捷克共和国、列支敦士登和斯洛伐克则因疫情局势恶化，下滑至第三级别。