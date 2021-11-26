18岁青年教唆朋友 偷当铺金链后变卖

称能帮助对方“赚一笔”，18岁青年怂恿朋友偷当铺金链交给他。金链到手后再找另一名朋友拿到另一家当铺变卖得到6000多元，青年过后仅给两人各百多元的酬劳。

青年没出什么力却获得最大份额的利益，被控后至今半分钱未吐出。

青年昨天（11月25日）承认一项教唆他人偷窃的罪名后，法官下令提交他的缓刑监视及青年改造所报告，并将案件展期至1月17日下判。

根据案情，被告的朋友在去年1月离家出走，被告得知后，问朋友：“要不要赚一笔？”他要朋友到后港的一家当铺偷一条金链，被告就有办法销赃套现。朋友在去年1月16日到当铺外踩点，发现当铺内的桌子还算高，店员应该跳不过桌子追他。他接着走进当铺，要店员给他看了两条金链，但下不了手就离开。

朋友在下午约5时50分再次鼓起勇气回到当铺，要店员拿“最大条的金链”给他看。店员交给他金链“试穿”时，他抢了金链就夺门而出，往和被告约好的汇合点跑。

隔天，他找了另一名朋友，骗说金链是母亲的，要朋友帮他把金链拿到另一个当铺卖掉。金链卖掉后，被告收到6520元。

被告将其中150元作为酬劳给偷金链的朋友，然后请了帮他当金链的朋友吃一顿饭，还买一条价值100元的裤子给对方。被告将剩余的钱吞下，全部都花在个人开销上。