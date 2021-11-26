大和房屋物流信托首日开盘涨0.63％

（早报讯）大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics REIT）今天（11月26日星期五）下午首日交易，开盘价为0.805元，至今在股市挫跌的逆流中仍保持此价位，比发售价涨0.63％，交易量达2137万单位。反映本地蓝筹股走势的海峡时报指数，目前已跌接近2％。

这只在新交所主板挂牌的物流信托，是本地股市今年来第一只信托首次公开售股（IPO）上市，每单位售价0.80元。

投资者对这个IPO需求强劲，信托供公众认购的2500万单位，获得9.5倍认购率，配售的2亿1944万单位，则获得4.9倍的认购率。为此，信托额外配售2700万单位。

此外，它也获得为数不下十个基石投资者认购总计3亿3606万单位，占信托49.8％股权。

大和房屋物流信托上市时的市值是5亿4000万元，每单位净资产值0.76元。它预测2022财年的每单位股息收益率是6.5％，派息率是100％。而2022财年之后，信托承诺派息率至少90％。

新交所股票资本市场部主管纳瑟（Mohamed Nasser Ismail）今天在欢迎大和房屋物流信托上市的文告中说：“在这场大流行中，我们继续看到投资者对房地产投资信托的强烈需求，这些信托提供有吸引力的收益率，波动性低，流动性好。特别是，工业领域的新加坡房地产投资信托一直保持着弹性，是本地房地产投资信托市场中表现最好和最大的部分之一。我们期待着与大和房屋物流信托合作，因为它可以把握日本和整个东南亚的增长机会。”

新交所指出，大和房屋物流信托的上市使在新交所挂牌的房地产投资信托和房地产信托的总数达到43只，总市值约为1140亿元。加上挂牌房地产发展商，整个新交所房地产集群的总市值约为1900亿元。