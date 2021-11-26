对新变种毒株的担忧横扫各地股市 云顶新航领跌推动海指周五跌1.7％

（早报讯）对冠病19新变种毒株的担忧今天（11月26日星期五）横扫各地股市，新加坡股市的海峡时报指数也无法幸免开低走低，全天挫跌1.72％或55.25点，闭市报3166.27点，这是它半年多来最大单日跌幅，成份股的交易量也大增。海指本周因此跌幅扩大至2.04％。

本地蓝筹股当中，云顶新加坡（Gengting Singapore）和新航（SIA）等旅游相关股应声领跌，但给予海指最大压力的依然是银行股。

香港股市的恒生指数今天显著开低并且全天走低，跌幅最终达2.67％。香港发现有两个在酒店隔离者感染在非洲出现的冠病19新变种毒株。

投资者对变种病毒出现非常担忧，导致东京股市今早开低后一度跌逾3％，闭市时跌幅收小至2.53％。悉尼、首尔、上海和深圳股市分别跌1.77％、1.47％、0.56％和0.20％。东南亚各地股市跌幅在0.52％至2.28％范围。

对于股市今天的猛跌，新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩接受《联合早报》访问时表示：“是的，主要是新的冠病19变种毒株和今天市场的低流动性，因为美国周四是感恩节假期，今天是半天交易，所以大多数美国市场参与者将休息。”

黄感恩说：“这很清楚，因为冠病19相关的股票如美德向邦医疗国际（Medtecs International）、优格医疗集团（UG Healthcare）、顶级手套（Top Glove）和立合斯顿（Riverstone）今天上涨了2.9％至38％，这清楚地表明了人们对新的冠病变种毒株将导致经济重新开放和边境关闭速度放缓的担忧。”

不过，黄感恩认为今天的市场已超卖，预计下周会出现技术性反弹。

美德向邦医疗国际今天股价飙升37.93％，闭市报0.40元。优格医疗集团飙升27.45％至0.325元。顶级手套飙升15.17％至0.835元。立合斯顿的股价一度大涨8.70％，闭市时涨幅收小至2.90％，收报0.71元。

由于在非洲部分地区发现的新的新冠变异毒株（B.1.1.529变异）引发担忧，新加坡限制来自七个非洲国家的旅客入境，过去14天到访过南非、博茨瓦纳、斯威士兰、莱索托、莫桑比克、纳米比亚和津巴布韦的人，明晚11:59起将被禁止入境或过境新加坡。另一方面，新加坡下个月中还将与另六个国家开通旅游走廊，自12月14日起是泰国，自12月16日起是柬埔寨、斐济、马尔代夫、斯里兰卡和土耳其。

本地股市今天整体交易量劲增至19亿9000万股，交易总值大增至17亿6000万元。上升股139只，下跌股多达406只。海指成份股全面下跌，云顶新加坡和新航今天股价各跌4.22％和3.81％，闭市报0.80元和5.05元。新翔集团（SATS）和康福德高集团（ComfortDelGro）也在跌幅较大的成份股行列。

星展集团控股（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）今天股价跌1.68％、1.62％和1.63％，闭市报31.57元、11.55元和27.11元。

大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics REIT）今天首日交易，股价闭市报0.80元，和发售价一样。它以0.805元开盘，今天交易量2688万股，总值2163万元，是全场20活跃股之一。

新航（SIA）今天股价闭市报5.06元，跌3.81％。它今天下午宣布与印度尼西亚国营航空公司加鲁达航空（Garuda Indonesia）签署谅解备忘录，双方将探讨广泛的商业伙伴关系，为顾客提供额外的选项和更好的旅行体验。它们的联合文告提到，谅解备忘录的签署，正值新加坡和印度尼西亚的疫苗接种者旅游走廊（VTL）在11月29日将开通。

新加坡报业控股（SPH）今天股价跌0.43％，闭市报2.34元。竞购报业控股非媒体业务的财团Cuscaden Peak今天解释，如果报业控股股东在协议会议上，投票反对吉宝企业的收购献议，同时在特别股东大会投票反对信托的股票分配，那么八周限制就不再适用。

康福德高集团（ComfortDelGro）今天股价跌2.00％，闭市报1.47元。它今天午后宣布，其伦敦独资子公司已以360万英镑（655万新元）买下伦敦布伦特福德镇的一个房地产，并将在这个2.5英亩的新地段发展一个新的巴士车库。

飞凡有限公司（UnUsUaL）今天股价猛涨7.69％，闭市报0.154元。它今天午后宣布签署战略伙伴协议，要把业务扩展至正在快速增长的非同质化代币（简称NFT）市场。它将与战略伙伴Season Culture公司以及一个第三方天使投资者成立合资公司FunBase私人有限公司。飞凡将持有FunBase公司30％股权，并有选择权在三年里增持股权至51％。

星狮地产（Frasers Property）今天股价跌2.54％，闭市报1.15元。星狮地产昨晚透露，子公司Suzhou Sing He Xiang Management Consultancy（简称SHX）与数名合资伙伴达成策略联盟框架协议，投资一幅土地。SHX将提供16亿人民币（约3亿3700万新元）资金，同时为其中一名合资伙伴提供大约10亿人民币贷款。如果建议的投资得以实现，各方将成立一家合资公司，以拥有和开发那幅土地。SHX将获得合资公司最多40.0%的间接股权。

马可波罗海业（Marco Polo Marine）今天股价上涨3.57％，闭市报2.9分。它今早发布业绩，2021财年转亏为盈，全年取得1480万元净利，大幅扭转上财年净亏损920万元。全年营收增加49%至4610万元。公司没有派发股息。