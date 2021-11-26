新动物检疫中心开幕 采用先进科技使猫狗隔离更顺畅

（早报讯）所有入境我国的猫与狗从上月起已在新的动物检疫中心接受隔离，确保没有任何健康问题和传染病。

动物检疫中心原址在三巴旺，国家公园局属下动物与兽医事务组（AVS）将它迁至位于蔡厝港惹兰礼加（Jalan Lekar）的新地点。新中心除了设有更多犬舍和宠物美容室，也采用更多先进科技，保障我国的生物安全，和让动物的隔离过程更顺畅舒适。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪今天（26日）下午为新动物检疫中心主持开幕仪式。他致辞时说，公众的卫生健康与社区内动物的健康有着密切的关系，所以对于支持我国保护动物和公共健康，新中心发挥重要作用。

他说：“通过使用科技，我们将增强我们的生物监测能力，以更好地监测来自动物传播疾病的新威胁，并防止此类疾病传入新加坡。”

新中心设有安装冷气或风扇的92个狗舍、48个猫舍、猫狗各有两间美容室，以及四个提供狗儿行走与运动的草场。

动物与兽医事务组工业与生物安全管理高级署长蔡滋峰兽医今天为新中心做介绍时指出，新中心也在每个狗舍与猫舍安装闭路电视，让工作人员能更快地察觉动物有任何不妥的行为或哪些猫舍和狗舍需要更常清理，保持良好卫生。旧的动物检疫中心只在共用设施与场所安装闭路电视。

他说：“以往工作人员须亲自在中心巡逻，确保动物在外时不会有任何交叉感染。现在新中心一楼的闭路电视也会通过视频分析技术发出提醒告示，让主人确保人与人之间和动物之间有足够的安全距离。”

蔡滋峰也透露，当局正在试行使用设有蓝牙功能的挂带，当两个佩戴着它的动物主人违反安全距离，工作人员能实时监控并做出提醒。

我国也将成为首几个让居家隔离的宠物使用智能项圈的国家之一。那些因为特殊原因，如因患病需要24小时看护的宠物能佩戴智能项圈并在主人家中隔离，若它们擅自离开住处，项圈就会发出警报。