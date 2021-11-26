印尼羽球公开赛 骆建佑成功晋级半决赛

（早报讯）我国羽球好手骆建佑在刚刚结束的印度尼西亚羽毛球公开赛（超级1000赛）中以2比0轻取丹麦选手汉斯·克里斯蒂安·维廷哈斯（Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS），顺利晋级半决赛。

两局比分为21比9和21比4。

首局比赛，骆建佑丝毫没有给对手任何机会，开局便取得领先，全场压制着对手。在连续的搏杀之后，骆建佑将领先优势扩大，轻松取胜。

次局，骆建佑打得更加得心应手，汉斯·克里斯蒂安·维廷哈斯接连出现失误，信心全无，骆建佑轻松取胜。

骆建佑现世界排名第26位，汉斯·克里斯蒂安·维廷哈斯现世界排名第21位。

骆建佑赛后受访时说：“这场比赛绝对没有你看起来那样轻松，过程中有很多的心理战。现在就庆祝还为时过早，因为比赛还没有结束。”

骆建佑将在明晚的半决赛中对垒另一名来自丹麦的选手拉斯穆斯·杰姆克（Rasmus GEMKE），后者在稍早前的比赛中以21比18和21比17淘汰日本选手西本拳太（Kenta Nishimoto）。

谈及与拉斯穆斯·杰姆克的较量，骆建佑说：“上一次比赛我战胜了他，相信明天他肯定想要复仇，所以我也会做好充分准备。”

在本月初进行的海洛羽球公开赛中，骆建佑以2比1险胜拉斯穆斯·杰姆克，三局比分为21比11、19比21和22比20。