绿科控股特别股东大会并未举行

（早报讯）原定今天（11月26日星期五）举行的绿科控股（ecoWise Holdings）特别股东大会（下称特大）最终并没召开。

绿科控股披露，有关股东已经“自愿延期举行特大”，新日期和时间将另行通知。

它表示，获得其中一名股东李天成（译音，Lee Thiam Seng）今天通知此事。

李天成代表欲召开特大的14名股东（有关股东）。

绿科控股周三披露，公司董事兼副首席执行官曹世宣向高庭申请禁制令，阻止有关股东召开特大，申请结果还未公布，公司因此无法提供关于特大是否会召开的信息。

有关股东是第二次要召开特大。第一次因遭曹世宣向法院申请得禁止令而告吹。

根据该公司周三的披露，有关股东这次要在11月26日召开特大，议案同样包括要罢免曹世宣。公司是在新交所要求之后，向有关股东询问原因。有关股东表示，此时要求召开特大是因为他们已经对曹世宣为公司和股东及/或债主最佳利益着想的能力和意图已经没有任何信任和/或信心。

绿科控股的股票自6月18日停牌至今。公司今年因董事会至高层管理内部严重斗争对立，导致两名独立董事离去、发生影响业务运作的“换锁头”事件，最终股票停牌并且被新交所下令委任审计师审计公司的财报以及委任两名能让新交所接受的独立董事。该公司后来还更换保荐机构。