新航开售泰国等VTL国家来新机票 曼谷每周10趟航班

（早报讯）新加坡航空公司开始售卖从泰国曼谷、普吉岛以及另四个下月开通接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划的国家飞来我国的VTL航班机票。

根据新航今天（11月27日）发出的文告，公司自下个月14日开始，每个星期会有10趟从泰国曼谷飞往新加坡的VTL航班。SQ707将每天从曼谷飞往新加坡，SQ705则会在每个星期一、三和六飞往我国。从明年1月31日起，SQ705的趟次也会增加至每天一趟。

从普吉岛飞往我国的VTL航班每个星期共有七趟。

新加坡与泰国将于下个月14日开通VTL，并在同月16日把计划扩大到柬埔寨、斐济、马尔代夫、斯里兰卡和土耳其。

从下个月16日起，新航每天将有一趟从柬埔寨金边飞往我国的VTL航班。从暹粒市飞往我国的VTL航班将从17日开始，每个星期共有四趟。

从马尔代夫和土耳其伊斯坦布尔飞往我国的VTL航班每个星期有三趟，从斯里兰卡科伦坡飞往我国的航班则有七趟。

新航目前并没有任何飞往斐济的航班。

有意通过VTL入境我国的短期旅客和长期证件持有者须先申请疫苗接种者通行证（Vaccinated Travel Pass，简称VTP）。

泰国旅客可从12月7日早上10时起申请VTP，其他五个国家的旅客则可从9日早上10时起申请。新加坡公民和永久居民以及12岁以下孩童返新时无须申请VTP。