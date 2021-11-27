幼儿培育署奖项增新类别 肯定早期介入服务工作者

（早报讯）23名学前教育工作者和学前中心获颁幼儿培育署奖项，颁奖礼今年增设“早期介入服务专才奖”类别，以肯定这群工作者在辅助有发展障碍孩童上扮演的重要角色，以及对学前教育的贡献。

这个自2013年起由幼儿培育署举办的颁奖礼今天（11月27日）在线上举行，长老会社区服务裕廊西托儿中心的资深学习支援教育工作者苏西拉（A. Susila）获颁杰出早期介入服务专才奖。苏西拉（55岁）有超过30年的幼教经验，在长老会社区服务于2003年推出早期介入服务时就参与工作，2007年从幼教教师转为学习支援工作者，一对一地指导有需要的孩童。

她受访时指出，学习与发展障碍未必是显而易见的，教师在班上得照顾其他孩童的学习，学习支援工作者能与教师相辅相成地支持进度慢的学生。十多年前刚开始早期介入服务时，家长对幼童发展障碍的意识不高。她很欣慰政府近年来为早期介入服务投入更多资源，获颁奖项更是对自己和同行的一种肯定。

苏西拉说；“我希望这个奖项也能鼓励其他早期介入服务工作者继续努力。我相信只要与教师和家长密切合作，了解每名孩子的需要并给予全面的辅助，每名孩子都有发光的能力。看到学生逐渐懂得表达，能与他人互动，他们一点一点的进步带给我很大的满足感。”

除了早期介入服务专才奖，其他奖项类别针对学前教师、婴幼儿保育师、学前中心领导等。幼培署共收到近400份提名，包括早期介入服务专才奖的25份提名。

从明年起，学前教育创新奖将开放给所有学前中心，不局限于利用幼培署创新基金等开展的项目。各学前中心都能以创新项目提名，创新项目的主题也不限于课程和教学法，可包括教员专业发展和数码转型等，旨在鼓励学前教育业者推动创新工作。